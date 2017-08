Merkel avviser at hun sikter mot næringslivet

utenriks

I et intervju med avisen Bild kritiserer den tyske lederen også sin forgjenger Gerhard Schröder for å ha takket ja til en styreplass i den russiske oljegiganten Rosneft.

På spørsmål om hun senere ønsker seg en næringslivsjobb, er hun klar på at det vil hun ikke.

– Jeg synes ikke det Schröder gjør, er ok, framholder hun.

Sosialdemokraten Schröder er en venn av Russlands president Vladimir Putin. Bare uker etter at han gikk av som statsminister i 2005 ble han leder for aksjonærenes komité for Nord Strøm-rørledningen, som fører gass fra Russland til Tyskland via Baltikum. Mesteparten av prosjektet er eid av det statlige russiske gasselskapet Gazprom.

Noen uker før Tyskland holder valg på ny nasjonalforsamling har Schröder møtt kritikk igjen ved å si ja til å sitte i styret til den statskontrollerte oljegiganten Rosneft. Lønnen er på nær 4 millioner kroner før skatt.

Rosneft er gjenstand for vestlige sanksjoner på grunn av russiske myndigheters rolle i konflikten i Ukraina.

Merkels fremste rival i valget, sosialdemokraten Martin Schulz, sier at Schröders stilling skaper bekymring. Men han mener samtidig at dette er en privatsak for Schröder.

