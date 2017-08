Politiet: Trolig psykiatri bak påkjørsler i Marseille 

utenriks

En kvinne mistet livet og en annen person ble skadd i beina da en bilfører kjørte inn på to bussholdeplasser i den franske havnebyen med ti minutters mellomrom mandag formiddag.

En 35 år gammel mann ble kort tid etter pågrepet ved Vieux Port, byens gamle havn.

Mange fryktet et nytt terrorangrep, men det avviser påtalemyndigheten.

– Han ble funnet med et brev fra en psykiatrisk klinikk, og vi regner med å behandle det som en sak som handler om mentale helseproblemer, sier Xavier Tarabeux fra fransk påtalemyndighet.

Hendelsen skjedde få dager etter bilangrepet i Barcelona.

Mannen som antas å ha drept 13 mennesker og såret over 100 i den spanske storbyen, er fortsatt på frifot og er etterlyst i alle europeiske land.

Rolig pågripelse

Pågripelsen i Marseille skal ha gått rolig for seg, og det ble ikke løsnet skudd. 35-åringen er kjent av politiet fra før av. Han er ikke fra Marseille, men fra La Tronche, like ved Grenoble øst i Frankrike.

Ifølge franske medier kjørte den samme bilføreren ned mennesker på to bussholdeplasser med ti minutters mellomrom mandag formiddag.

På den første bussholdeplassen ble en person skadd i beina, mens en kvinne i 40-årene mistet livet på den andre, melder BTMTV. Bilen som kjørte henne ned, stanset ikke.

Eksperter har varslet at den intense pressedekningen av angrep som det i Barcelona, kan føre til at mennesker med psykiatriske problemer forsøker å etterligne angrepene.

Tidligere er Nice, Stockholm, London og Berlin blitt rammet av lignende angrep.

– Med vilje

Et øyenvitne sier til BFMTV at det så ut som om bilføreren kjørte ned kvinnen med vilje ettersom bilen måtte over en fortauskant for å treffe henne. Han sier også at bilen forsvant i full fart.

Politiet iverksatte like etter en politioperasjon i området, og ba i en Twitter-melding folk om å holde seg unna.

Bussholdeplassene ligger begge i sentrum av den franske havnebyen.