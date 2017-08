Åbo-siktet erkjenner drap

utenriks

Den antatte hovedmannen Abderrahman Mechkah og fire andre marokkanske menn ble tirsdag framstilt for varetektsfengsling.

Både Mechkah og tre av de andre er siktet for drap og drapsforsøk med terroristisk hensikt. Femtemann ble løslatt av retten, som ikke mener det finnes grunnlag for å fengsle ham.

Under fengslingsmøtet forklarte Mechkah seg via videolink fra sykehuset hvor han er innlagt. Han ble skutt og såret av politiet etter knivangrepet.

– Lite rettspraksis

Mechkah, som oppgir å være 18 år, erkjente å ha drept to kvinner og ha forsøkt å drepe flere andre. Forsvareren hans mener imidlertid det er usikkert om det er riktig å definere angrepet som terror.

– Vi har veldig lite rettspraksis på dette området, sier forsvarsadvokat Kaarle Gummerus.

To av de andre siktede oppgir også å være 18 år, mens én er 28. På ettermiddagen tirsdag var det klart at alle disse tre varetektsfengsles, til tross for at de selv nekter straffskyld.

Mistenkt i Tyskland

To kvinner ble drept i knivangrepet i byen Åbo fredag. Seks kvinner og to menn ble såret, før Mechkah ble skutt og pågrepet.

Mechkah er tidligere mistenkt for flere forbrytelser i Tyskland, ifølge tyske medier. Han skal også ha benyttet seg av flere falske identiteter. I Finland har han søkt om asyl, men fått avslag.

En av de andre siktede ble som 17-åring i 2016 dømt for et seksuelt overgrep i Finland.

Det finske sikkerhetspolitiet Skypo ble tidligere i år tipset om at Mechkah kunne være radikalisert. Skypo mottar imidlertid svært mange slike tips, og prioriterer opplysninger som dreier seg om konkrete trusler.

(©NTB)