EU skal granske oppkjøp av landbruksgigant

De to selskapene er blant verdens største produsenter av sprøytemidler og frø. EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager er derfor bekymret for at det sammenslåtte selskapet kan få en for dominerende posisjon.

– Frø og sprøytemiddel-produkter er essensielle for bønder, og i siste instans for forbrukerne, sa hun tirsdag.

– Vi må sørge for effektiv konkurranse slik at bønder har tilgang til innovative produkter, bedre kvalitet, og også at de kan kjøpe produkter til konkurransedyktige priser.

Etter langvarige oppkjøpssamtaler bød Bayer i fjor 62 milliarder dollar for Monsanto, noe det amerikanske selskapet godtok. Summen tilsvarer over 500 milliarder kroner, og oppkjøpet er, dersom det godkjennes, det dyreste i tysk næringslivshistorie.

Naturvernere har uttrykt stor skepsis til oppkjøpet, siden de frykter at det sammenslåtte selskapet vil presse bønder til å bruke mer sprøytemidler og genmodifiserte planter.

EU-kommisjonen varsler en avgjørelse i saken innen 8. januar 2018.

