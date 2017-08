En av Russlands fremste teatersjefer pågrepet for korrupsjon

utenriks

Serebrennikov er kunstnerisk leder for teatret Gogol Senter i Moskva og har også hatt flere oppsetninger på det berømte Bolsjoj-teatret.

Tirsdag opplyste russiske etterforskere at Serebrennikov er mistenkt for å ha underslått minst 68 millioner rubler – rundt 9 millioner kroner – i statsstøtte over en periode på tre år.

Teatersjefen risikerer opptil ti års fengsel hvis han blir kjent skyldig.

– Forventer lojalitet

I mai ble både Serebrennikovs leilighet og teatret han leder ransaket, noe som førte til kraftige protester fra en rekke russiske kulturpersonligheter.

Forfatteren Boris Akunin sammenligner nå pågripelsen av Serebrennikov med undertrykkelsen i Sovjetunionen da Josef Stalin styrte landet.

Opposisjonsleder Aleksej Navalnyj mener pågripelsen er en advarsel til russiske kunstnere om at Kreml forventer lojalitet foran presidentvalget neste år. Forventningen innebærer at kunstnernes kreative arbeid må forherlige myndighetene, hevder Navalnyj.

Serebrennikov har det siste året jobbet med en ny ballett for Bolsjoj-teatret som er basert på livet til ballettdanseren og avhopperen Rudolf Nurejev. Han har også kritisert russiske myndigheter for angivelige forsøk på å kontrollere landets kunstnere.

Flere pågripelser

I tillegg til Serebrennikov er tre personer er pågrepet i forbindelse med etterforskningen av korrupsjonssaken. To er varetektsfengslet, og en er satt i husarrest. Saken er knyttet til et annet teaterprosjekt som Serebrennikov jobber med, Platforma, som har satt opp flere forestillinger i Moskva.

Forestillingen ble avlyst bare tre dager før den skulle hatt premiere i juli. Bolsjoj-teatret begrunnet avgjørelsen med at forestillingen var uferdig, men kritikerne stilte spørsmål ved hva som var den egentlige årsaken. Planen er at forestillingen skal settes opp i mai neste år, men med pågripelsen av Serebrennikov er det usikkert om det blir noe av.

Serebrennikov er filmregissør i tillegg til teatersjef, og en av filmene hans, «Studenten», vant en pris på filmfestivalen i Cannes i fjor.

