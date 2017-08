Libanon overvåket brødre siktet for terrorforsøk i Australia

utenriks

Libanesiske myndigheter samarbeidet med Australia i en lang periode før brødrene ble pågrepet, opplyser innenriksministeren i Libanon, Nohad Machnouk.

Ifølge innenriksministeren begynte libanesisk etterretning å overvåke brødrene, som han sier er libanesiske, etter at en annen bror flyttet til Raqqa i Syria for å slutte seg til IS, melder nyhetsbyrået Reuters.

De to brødrene er mistenkt for å ha forsøkt å plassere en hjemmelaget bombe om bord i et passasjerfly fra Etihad Airways som skulle fly fra Sydney forrige måned.

Planen falt i fisk ettersom kofferten som inneholdt bomben, var tyngre enn det som er lov å ha med om bord på flyet.

På spørsmål om planen ville ha lyktes dersom kofferten ikke hadde vært for tung, svarte innenriksministeren «mest sannsynlig, ja».

