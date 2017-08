Russland trapper opp flyangrep i Syria

utenriks

Ifølge generaloberst Sergej Rudskoj er russiske jagerfly oppe i 60 og 70 tokt per dag, for å hindre IS-soldater fra andre steder i landet i å slutte seg til kampene i Deir al-Zor.

Rudskoj opplyser også at på bakken rykker syriske styrker inn mot byen fra tre ulike retninger for å omringe den.

Deir al-Zor er den største byen i det østlige Syria, og provinsen regnes som et nøkkelområde i kampen mot IS, ettersom den grenser til Irak og ligger nær ekstremistgruppens hovedsete Raqqa. En USA-støttet opprørsallianse gjennomfører en større operasjon mot IS i Raqqa.

(©NTB)