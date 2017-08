Stoltenberg roser Trump for å ville sende flere soldater til Afghanistan

utenriks

– Jeg ønsker president Trumps nye, betingede tilnærming til Afghanistan og regionen velkommen, sier Stoltenberg tirsdag.

Han understreker at NATOs engasjement i Afghanistan står fast, og framholder at NATO-medlemmer og allierte allerede har bidratt til å forsterke tilstedeværelsen i det krigsherjede landet.

– Vårt mål er fortsatt å sikre at Afghanistan aldri igjen blir et trygt tilfluktssted for terrorister som vil angripe våre egne land, heter det i NATO-sjefens uttalelse.

Han ber Afghanistan jobbe for en politisk løsning, og oppfordrer samtidig land i regionen til å gjøre sitt ytterste for å hindre at de ikke blir tilfluktssted for ekstremistgrupper.

Da president Donald Trump mandag kveld amerikansk tid kunngjorde at han vil forsterke USAs militære tilstedeværelse i Afghanistan, rettet han også kraftig kritikk mot Pakistan for å fungere som en trygg havn for terrorister.

Ifølge amerikanske medier vil Trump sende ytterligere 4.000 amerikanske soldater til Afghanistan. I dag har USA utplassert om lag 8.400 soldater i landet.

(©NTB)