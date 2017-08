Trump: Å trekke USA ut av Afghanistan vil gi rom for terrorister 

utenriks

– En rask tilbaketrekking vil føre til et maktvakuum, som terrorister vil utnytte, sa Donald Trump da han mandag la fram sin nye strategi for Afghanistan og Sør-Asia.

Videre sa han at den nye Afghanistan-strategien ikke vil være basert på en tidslinje, men på situasjonen i felten. Presidenten ville ikke snakke om antall soldater, men kort tid før han skulle tale meldte Fox News at Trump har godkjent utstasjonering av ytterligere 4.000 soldater i Afghanistan.

Forsvarsdepartementet har tidligere anbefalt å sende ytterligere 3.800 soldater til Afghanistan, hovedsakelig som rådgivere for den afghanske hæren.

Det er snart 16 år siden USA gikk inn i Afghanistan, og flere i presidentens krets er kritiske til å investere enda flere ressurser i en krig som øyensynlig ikke har noen slutt. I dag bistår rundt 8.400 amerikanske soldater sikkerhetsstyrkene i Afghanistan.

Lover å utslette IS

Presidenten sa at han deler amerikanernes frustrasjon over den vedvarende situasjonen, men at sikkerhetstrusselen i Afghanistan og områdene rundt er enorme.

– Til sjuende og sist er det opp til Afghanistan å styre sitt eget komplekse samfunn. Vi er ikke med på å bygge en nasjon, vi dreper terrorister, sa Trump.

Han sa også at USA vil kjempe for å vinne i Afghanistan, og at en seier er ensbetydende med å «angripe våre fiender» og utslette IS. I tillegg lovet presidenten å knuse al-Qaida, stanse terrorangrep mot amerikanere og åpnet for å inngå en avtale med Taliban.

– En dag vil det kanskje være mulig å komme til en politisk enighet som gjør det mulig å inkludere deler av Taliban i Afghanistan.

– En trygg havn for terrorister

Presidenten benyttet også anledningen til å rette kritikk mot Pakistan.

– Vi kan ikke lenger tie om at Pakistan er en trygg havn for terrororganisasjoner. Pakistan har mye å vinne på å samarbeide i Afghanistan. De har mye å tape på å fortsette å huse kriminelle og terrorister, sa Trump.

Han understreket at det er på tide at landet jobber for fred og orden.

– Vi har betalt Pakistan milliarder på milliarder bare for å oppleve at de huser de samme terroristene som vi sloss mot.

