Charlie Hebdo med islamkritisk forside etter Barcelona-terror

I etterkant av terrorangrepet i Spania i forrige uke, har Charlie Hebdo trykket en forside som viser to personer som ligger i blodpøler etter å ha blitt påkjørt av en varebil. På siden står det «Islam, den evige fredsreligionen» – et tydelig ironisk ment budskap.

Forsiden henviser til angrepet i Barcelona, hvor 13 mennesker ble drept og over hundre skadd da en varebil meide ned folk i sentrum av Barcelona. En kvinne ble drept i et lignende angrep i byen Cambrils mens en mann ble drept da gjerningsmannen kapret bilen hans.

Gjerningsmennene skal ha vært radikaliserte muslimer, men i sosiale medier mener flere at Charlie Hebdo går for langt når magasinet antyder at hele religionen er voldelig.

– Når du er journalist er du nødt til å være tilbakeholden, fordi å komme med disse anklagene kan bli brukt av andre, sier tidligere parlamentsmedlem og landbruksminister Stephane Le Foll.

Han kaller budskapet for «ekstremt farlig».

Charlie Hebdo-redaktør Laurent Sourisseau begrunner forsiden med med at eksperter og politikere unngår vanskelige spørsmål for å ta hensyn til moderate, lovlydige muslimer.

– Debattene og spørsmålene om religionens rolle – og spesielt for Islam – har forsvunnet fullstendig, sier han.

Charlie Hebdo ble selv rammet av et terrorangrep i 2015, hvor 12 personer ble drept.

