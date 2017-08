Dansk politi tror Walls kropp ble utstyrt med metall for at liket skulle synke 

utenriks

Kroppen til Wall ble funnet i sjøen mandag, men hode, armer og bein manglet.

– Skadene på kroppen kan ha blitt påført for at den skulle tømmes for luft slik at den skulle synke lettere, opplyste Jens Møller Jensen, visepolitiinspektør og etterforskningsleder, på en pressekonferanse i København onsdag.

Politiet vil foreløpig ikke spekulere på Madsens motiv og understreker at de etterforsker saken bredt.

Møller Jensen sier også at siktelsen kan bli endret, men at politiet foreløpig ikke er tatt stilling til det. Madsen ble for halvannen uke siden siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Søket fortsetter

Politiet fortsetter å lete etter Walls levninger i havet, ifølge Møller Jensen.

– Vi sikret en hårbørste og en tannbørste for å sikre hennes DNA. Vi fant også blod i ubåten, og det ble et treff, sier han.

Torsoen til etter Wall ble funnet i sjøen utenfor Amager mandag. Onsdag bekreftet politiet at det er Wall som er funnet. Hun har vært savnet i snart to uker etter at hun ble med Madsen på en tur i ubåten hans for å skrive en reportasje om den danske oppfinneren.

Madsen fastholder ulykke

Ifølge Madsens forsvarsadvokat, Betina Hald Engmark, opprettholder Madsen sin forklaring. Funnet av Walls torso endrer ikke hans versjon av saken, skriver BT.

Madsen har forklart at Wall døde som følge av en ulykke om bord i ubåten, og at han deretter kastet henne over bord.

Politiet fortsetter søket etter resten av Kim Walls levninger. Dykkere fra forsvaret har søkt i flere områder etter å ha mottatt tips om mulige likdeler, men uten resultat. Heimevernet bistår også i omfattende søk langs kystlinjen i funnområdet.

– Grenseløs sorg

Walls mor, Ingrid Wall, skriver i en uttalelse på Facebook at familien har tatt imot beskjeden med «grenseløs sorg og bestyrtelse».

– Omfanget av katastrofen kan vi ennå ikke forutse, og mengder av spørsmålstegn gjenstår å bli utredet, skriver moren, ifølge Aftonbladet.

Hun skriver også at familien de siste dagene har mottatt henvendelser fra hele verden fra kolleger og venner av Wall, som satte stor pris på henne.