Håp om nye tider i Angola etter valget

Valglokalene i Angola åpnet onsdag morgen der angolanerne skal velge ny nasjonalforsamling.

Det ligger an til seier for regjeringspartiet MPLA, men for første gang siden 1979 har partiet en annen presidentkandidat enn Jose Eduardo Dos Santos.

Den autoritære lederen, som i neste uke fyller 75 år, har overraskende kunngjort at han går av med pensjon, trolig som følge av helseproblemer.

MPLAs nye presidentkandidat er nåværende forsvarsminister Joao Lourenco (63). Håpet er at han vil sørge for en langt bedre framtid for det oljerike landet, enn hva som har vært tilfelle under Dos Santos' autoritære regime.

I flere tiår har befolkningen måttet leve med omfattende korrupsjon, stor fattigdom og undertrykkelse, til tross for de store oljeforekomstene.

Amnesty International er ikke nådig i sin dom over regimet.

– I flere tiår har angolanere levd i et klima preget av frykt der det å si sin mening ble møtt med trusler og fengsling, heter det i en uttalelse fra menneskerettighetsorganisasjonen.

Lourenco har lovet at han vil forsøke å få fart på økonomien ved å få flere utenlandske investeringer til landet. Ifølge Alex Vines i tankesmia Chatham House er han en ideell presidentkandidat fordi han har militærets respekt og ikke har levd et liv i luksus slik mange andre av landets ledere har.

– Hvis jeg lykkes, vil jeg gjerne bli anerkjent i historien som mannen bak Angolas økonomiske mirakel, sa Lourenco kvelden før valget.

Valglokalene åpnet klokka 7 og stenger klokka 18 onsdag kveld.

