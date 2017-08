May beskyldes for snuoperasjon om EU-domstolen

utenriks

Onsdag offentliggjorde regjeringen dokumenter som omhandler Storbritannias posisjoner i brexit-forhandlingene med EU.

Her erkjenner regjeringen at EU-domstolen fortsatt vil kunne ha makt og myndighet i Storbritannia i en overgangsperiode etter brexit. Etter det vil domstolen fortsatt kunne ha betydelig indirekte innflytelse.

Dette står i kontrast til uttalelser fra statsminister Theresa May, som hevder domstolens jurisdiksjon i Storbritannia vil ta slutt når landet forlater EU.

Den britiske opposisjonen mener regjeringen nå er i ferd med å gjennomføre et politisk tilbaketog. Snuoperasjonen kommer for sent, men den er fornuftig, hevder Vince Cable, som leder det EU-vennlige partiet Liberaldemokratene.

I regjeringsdokumentene skisseres flere mulige scenarioer som kan gi EU-domstolen innflytelse også på lengre sikt. Regjeringen ser for seg at det kan bli nødvendig med en ny domstol eller komité som kan avgjøre juridiske saker hvor EU og Storbritannia er uenige.

Ifølge avisa Telegraph påpeker regjeringen at lignende ordninger i dag omfatter Norge, Moldova og flere andre land som står utenfor EU.

