Opprør mot Moderaternas leder

Onsdag ble det klart at partiets ungdomsorganisasjon ikke lenger har tillit til Batra. Et flertall av Moderaternas kommunalråder i Stockholms län har også vendt seg mot henne.

– Vi setter ikke dagsordenen slik vi burde som det største opposisjonspartiet, sier Jimmy Baker, kommunalråd i Botkyrka utenfor Stockholm.

Han legger til at dette i siste instans er partilederens ansvar. Kort tid etter at partiets Stockholm-topper varslet at de vil bytte ut lederen, sluttet länsförbundet i Dalarna seg til. Onsdag kveld stilte også fylkeslagene i Dalarna og Västerbotten seg bak avgangskravet.

Tidligere på dagen insisterte imidlertid Kinberg Batra på at hun fortsatt føler hun har bred støtte i partiet.

– Vegen framover, for å komme ut av den vanskelige situasjonen vi befinner oss i, består ikke i at moderater krangler med hverandre, sa hun.

Moderaterna har gjort det dårlig på meningsmålingene den siste tiden. Utviklingen har vært negativ etter at partiet i januar åpnet for samtaler med høyrepopulistiske Sverigedemokraterna i Riksdagen.

På en meningsmåling i slutten av mai fikk Moderaterna 18 prosent og lavere oppslutning enn Sverigedemokraterna.

