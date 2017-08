utenriks

Tusenvis av demonstranter samlet seg utenfor Phoenix Convention Centre i Phoenix i delstaten Arizona, tirsdag kveld.

– Folk begynte å kaste stener og flasker på politiet, sier talsmann for politiet Jonathan Howard. JHan opplyser om at politiet svarte med tåregass for å bryte opp folkesamlingen.

Da folk begynte å samle seg holdt politiet stort sett demonstrantene og Trumps tilhengere atskilt ved å sette opp gjerder.

