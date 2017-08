Sju drept i selvmordsangrep sør i Afghanistan

utenriks

Angrepet skjedde i provinshovedstaden Lashkar Gah onsdag og ble gjennomført av en selvmordsbomber i en bil, opplyser lokale kilder.

Ett barn er blant de drepte. I tillegg mistet to kvinner og fire afghanske regjeringssoldater livet, ifølge lokale myndigheter.

En talsmann for provinsens guvernør frykter at dødstallet vil stige.

– Jeg er redd dødstallet vil endre seg når vi får den endelige rapporten fra angrepet, sier Omar Zwak, ifølge nyhetsbyrået AP.

Noen kilder sier at angrepet var rettet mot en militærkolonne, mens andre hevder det rammet en parkeringsplass utenfor byens politihovedkvarter der det sto en lang kø av mennesker.

En moské som ligger like ved, fikk skader i eksplosjonen. Mange barn deltok på koranskole i moskeen da angrepet skjedde.

Taliban hevdet like etter at gruppa sto bak angrepet. Ifølge en talsmann ble tre militærkjøretøy ødelagt og at et stort antall soldater ble drept.

Om lag 80 prosent av Helmand-provinsen kontrolleres av Taliban.

Angrepet skjedde dagen etter at USAs president Donald Trump varslet at han vil sende flere tusen nye soldater til Afghanistan. Taliban svarte med å si at de vil kjempe til siste slutt og gjøre Afghanistan om til en gravplass for amerikanske soldater.

