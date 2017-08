Trump møtt av hundrevis av demonstranter i Arizona

utenriks

Flere hadde møtt opp med plakater med bilde av presidenten med Hitler-bart. På en av plakatene sto det: «Ting jeg må gjøre i dag: vaske tøy, ta ut søpla, motarbeide nazister».

Men presidenten ble også møtt av nærmere 5.000 tilhengere, mange ikledd de amerikanske fargene. 64 år gamle Dale Clinton sier han ventet fem timer i kø for å høre presidenten tale.

– Jeg mener mediene er imot ham, demokratene er imot ham, noen av hans egne partifeller er imot ham, så jeg er her for å vise at jeg støtter politikken hans, sier Clinton.

Første massemøte i vest

Det er Trumps første folkemøte etter sammenstøtene i Charlottesville, der en kvinne ble drept og mange skadd da antirasistiske motdemonstranter ble kjørt ned av en bilist.

På en pressekonferanse etter angrepet fordømte Trump volden, men i generelle vendinger. Han fordømte vold og hat som han fastholdt at «mange parter» hadde ansvaret for.

Trump har holdt en rekke valgkamplignende massemøter siden han kom til makten, og møtet i Phoenix blir også det første i den vestlige delen av USA.

Frykter ytterligere splittelse

Det er fryktet nye opptøyer i Arizona og ytterligere politisk splittelse i landet. Byens ordfører, demokraten Greg Stanton, ba Trump utsette folkemøtet.

Nylig sa Trump at han vurderer å benåde den omstridte sheriffen Joe Arpaio, og det har blitt spekulert i om presidenten vil bruke besøket i Arizona til komme med en kunngjøring, men Det hvite hus avviser at dette er tilfellet.

– Dette vil ikke bli diskutert på noe som helst tidspunkt i dag, sier Trumps talsperson Sarah Sanders.

85 år gamle Arpaio ble nylig funnet skyldig i å ha fortsatt å bruke trafikkpoliti målrettet mot innvandrere etter at en føderal dommer fastslo at praksisen var diskriminerende. Han risikerer seks måneders fengsel.

