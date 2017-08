USAs forsvarsminister i Ankara for å drøfte Syria

utenriks

Tyrkiske myndigheter anser den kurdiske YPG-militsen I Syria som terrorister. De misliker sterkt at kurderne utgjør kjernen i den USA-støttede opprørsalliansen som kjemper for å jage IS bort fra gruppas selverklærte hovedstad Raqqa.

Under dagsbesøket i Ankara skal Mattis blant annet møte president Recep Tayyip Erdogan og forsvarsminister Nurettin Canikli. Tirsdag besøkte Marris Irak i forbindelse med offensiven mot IS der.

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon opplyste i mai at det har begynt å overføre lettere våpen og kjøretøy til YPG for å støtte gruppen i offensiven mot IS.

(©NTB)