Likfunn på Mont Blanc – trolig over 20 år gamle

utenriks

En fransk klatrer oppdaget de døde og slo alarm, melder italienske medier. Franskmannen tok bilder for å dokumentere funnet. En aksjon er satt i gang for hente ned de døde, som var festet til hverandre i et taulag.

– Breen er i bevegelse hele tiden, og vi kan fastslå at disse personene døde rundt 1995, sier en talsmann for den alpine redningstjenesten i Valle d'Aosta nordvest i Italia.

Mont Blanc er det høyeste fjellet i Alpene og ligger på grensen mellom Italia og Frankrike. Fjellet fortsetter å kreve liv, både blant klatrere og vandrere. Bare den siste måneden har klatrere fra Frankrike, Tsjekkia, Sør-Korea og Ukraina mistet livet i forsøk på å nå toppen. Et søk etter en savnet japansk klatrer ble avsluttet forrige uke.

