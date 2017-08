Mattis anklager Russland: – Prøver å flytte grenser med makt

utenriks

Mattis besøkte Kiev torsdag, i anledning 26-årsdagen for Ukrainas uavhengighet fra Sovjet. Etter å ha deltatt på en fargerik og omfattende uavhengighetsparade i hovedstaden, møtte han Ukrainas president Petro Porosjenko og flere andre ukrainske ledere.

Mattis er den første Pentagon-sjefen som besøker den tidligere sovjetrepublikken siden Robert Gates gjorde det i 2007.

– La det ikke være noen tvil, sier Mattis på en felles pressekonferanse med Porosjenko, og fortsatte:

–USA står med Ukraina. Washington aksepterer ikke og vil ikke akseptere Russlands militære intervensjon på Krim-halvøya i 2014. Uansett hvor mye Russland benekter det, vet vi at de ønsker å bruke makt til å flytte på internasjonale grenser.

Lovte ikke dødelige våpen

Forsvarsministeren understreker også at USA forplikter seg til å hjelpe Ukraina med å bygge og modernisere sine bevæpnede styrker.

På presskonferansen ble han spurt om han er enig med Obama-administrasjonens syn om at det å selge defensive dødelige våpen til Ukraina vil provosere Moskva.

–Defensive våpen er ikke provoserende med mindre du bruker dem i et angrep, sier Mattis.

Han ville imidlertid ikke eksplisitt si hva han vil anbefale Det hvite hus å gjøre i dette spørsmålet. Ifølge AP er det kjent at Pentagon og amerikansk UD har anbefalt å gå videre med planene om å overføre forsvarsvåpen til Ukraina.

Porosjenko ville ikke svare på spørsmål om hvor snarlig han forventer å se en beslutning om våpen fra Det hvite hus. Han anslår imidlertid at om lag 3.000 russiske soldater til enhver tid befinner seg i Øst-Ukraina.

–Burde vært gjort for lenge siden

Det har vært kjent i flere uker at Trump-administrasjonen på ny vurderer en våpenavtale med Ukraina, som i lengre tid har vært lagt på is.

Senator John McCain, som var en uttalt kritiker av Obamas forsiktige tilnærming til å bistå det ukrainske forsvaret, sa onsdag at Trump måtte endre kursen.

–USA burde hjulpet Ukraina med de defensive, dødelige våpnene de trenger for å avskrekke eller forsvare seg mot ytterligere aggresjon fra Russland, sa han.

–Å gjøre det mer kostbart for Russland å være aggressive mot Ukraina kan kanskje bidra til å få Putin til å endre sin kurs og legge press på Moskva slik at de vil operere i tråd med Minsk-avtalen, og til sjuende og sist skape et mer stabilt sikkerhetsbilde på bakken, noe som er nødvendig for fred i området, la han til.

Bryter en rekke avtaler

Mattis viste til en rekke internasjonale avtaler og forpliktelser Moskva har godtatt siden Sovjetunionens fall i 1991 på pressekonferansen torsdag.

Dette inkluderer den nå to år gamle Minsk-avtalen, som tegner et veikart for hvordan konflikten i Ukraina kan dempes.

Han viste også til andre forpliktelser Russland hadde gjort overfor Ukraina tilbake til 1994.

–Dessverre lever Russland verken etter ordlyden eller ånden disse internasjonale avtalene er skrevet i, sier han.

