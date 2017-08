utenriks

Det opplyser politiadvokat Jakob Buch-Jepsen i København til BT.dk torsdag ettermiddag.

Madsen ble for to uker siden siktet for uaktsomt drap etter at den svenske journalisten Kim Wall (30) ble meldt savnet fra danskens ubåt.

Siden er Wall funnet død. Politiet har slått fast at hennes hode, armer og bein ble avskåret før hun ble dumpet i sjøen utenfor København.

(©NTB)