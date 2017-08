Politiet etterlyser Kim Walls klær

utenriks

Politiet søker etter en oransje bluse, et svart-hvit blomstrete skjørt og hvite sko, opplyser etterforskningsleder Jens Møller.

Dykkere fortsatte torsdag å lete etter flere levninger etter at Walls overkropp ble funnet ved Amager i København mandag.

Letingen foregår særlig sør på Amager, men den omfatter ifølge politiet mesteparten av Køge Bugt, som ligger rett sør for København.

Møller oppfordrer syklister, joggere, båtfolk og hundeluftere til å holde øynene åpne hvis de befinner seg i området ved bukten.

Det var en tilfeldig forbipasserende som mandag fant Walls overkropp ved vannet på Amager.

Oppfinneren Peter Madsen ble pågrepet og siktet for uaktsomt drap på Wall etter at hun forsvant under en tur på hans privatbygde ubåt for to uker siden.

(©NTB)