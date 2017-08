Qatar sender ambassadør til Iran

utenriks

Da beslutningen ble kunngjort torsdag morgen, nevnte ikke qatarske myndigheter den diplomatiske krisen mellom landene i Persiabukta. En allianse med Saudi-Arabia i spissen kuttet i juni diplomatiske forbindelser til Qatar og innførte en blokade som rammer land-, luft- og sjøveier til det lille oljelandet.

Hovedbegrunnelsen var Qatars bånd til Iran og påstander om at landet støtter ekstremister, en anklage Doha avviser.

Qatars utenriksdepartement opplyser at landets ambassadør skal vende tilbake til Teheran. Ambassadøren ble hentet hjem tidlig i 2016 etter at Saudi-Arabias ambassade ble angrepet i opptøyer i kjølvannet av at kongedømmet henrettet en fremtredende sjiamuslimsk skriftlærd.

– Staten Qatar har uttrykt ønske om å styrke de bilaterale forholdene til Den islamske republikken Iran på alle felt, heter det fra utenriksdepartementet i Doha.

Iran og Qatar har opprettholdt verdifulle handelsbånd på tross av det diplomatiske bruddet i fjor. Qatar og Iran deler blant annet et massivt naturgassfelt i Persiabukta.

