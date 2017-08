To skadd i eksplosjon i Kiev

utenriks

Hendelsen, som skjedde mens USAs forsvarsminister Jim Mattis besøker landet, fant sted i nærheten av en militærparade i Kiev.

–En mann og en kvinne ble skadd, heter det i en uttalelse fra politiet, der de legger til at etterforskere og bombeeksperter arbeider ved Grusjevskogo-gata, nær en bygning tilhørende den ukrainske regjeringen.

Det er uklart hva som forårsaket eksplosjonen. Politiet fikk melding om at en ukjent gjenstand hadde eksplodert like etter klokken 14 torsdag.

En talskvinne for Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU), sier til AFP at de så langt tror eksplosjonen var et resultat av pøbelstreker.

