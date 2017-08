Florida henrettet mann med ny giftsprøyte 

utenriks

Henrettelser med giftsprøyte skjer med tre medikamenter – ett som bedøver, ett som lammer og ett som stopper hjertet. Da dødsstraffen mot 53 år gamle Mark Asay ble fullbyrdet torsdag, var det første gang bedøvelsesmiddelet etomidat ble brukt ved en henrettelse.

Delstatens øverste domstol har godkjent etomidat til henrettelser, men enkelte eksperter har kritisert bruken av det de mener er et uprøvd medikament.

Smerter

Leger innleid av Asays advokater har forklart at det er tilfeller der pasienter har opplevd både smerte og rykninger. I kjennelsen der etomidat ble godkjent, skriver høyesterett i Florida at fire sakkyndige har forklart at det er «en liten risiko for mild til moderat smerte».

Endringen i giftsprøytens innhold kommer fordi det er blitt vanskelig for myndigheten i få tak i midazolam, som ble brukt tidligere. Mange produsenter nekter å selge midazolam til bruk i henrettelser.

Drapsdømt

Asay var dømt for to rasistisk motiverte drap i 1987. Påtalemyndigheten sier han kom med rasistiske utrop etter å ha skutt Robert Lee Booker, en 34 år gammel svart mann. Han ble også dømt for drapet på 26 år gamle Robert McDowell, som var delvis hvit og delvis latino. 53-åringen er den første hvite mannen som er henrettet i Florida for å ha drept en svart mann.

Den dødsdømte mannen sa han ikke hadde noen siste ord å komme med før han fikk giftsprøyten. Henrettelsesprosedyren startet klokken 18.10, og ett minutt etter at han hadde fått dosen med etomidat, rykket det lett i Asays. Ett til to minutter senere var han urørlig, og han ble deretter erklært død av en lege.

