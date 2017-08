Militante rohingyaer anklages for blodig angrep på grenseposter vest i Myanmar

utenriks

Kampene i de avsidesliggende områdene i den vestlige delstaten Rakhine pågikk fortsatt fredag, opplyser militærets øverstkommanderende Min Aung Hlain i en melding på Facebook.

Han skriver også at 32 personer er drept, hvorav 21 var opprørere og elleve medlemmer av sikkerhetsstyrkene. Ifølge militæret tilhører angriperne angivelig den muslimske rohingya-minoriteten.

Meldingen om angrepet kommer dagen etter at en kommisjon ledet av tidligere FN-sjef Kofi Annan anbefalte myanmarske myndigheter å oppheve restriksjonene mot rohingyaene, for å unngå mer ekstremisme både blant rohingyaer og i den buddhistiske majoritetsbefolkningen.

Myanmars leder Aung San Suu Kyi skriver på sin Facebook-side at angrepet ser ut til å være planlagt slik at det skulle komme samtidig med at rapporten ble offentliggjort.

Angrepene innebærer en dramatisk opptrapping av konflikten i området.

Forfulgt folkegruppe

Rohingyaer har i årevis vært innkvartert i leire under svært kummerlige forhold. Interneringen skjedde etter at hundrevis av mennesker ble drept i sammenstøt mellom nasjonalistiske buddhister og rohingyaer i 2012. Mange buddhister anklager rohingyaene for å være ulovlige innvandrere fra Bangladesh, og for å ta levebrødet fra dem.

Under angrepet fredag skal det ha blitt brukt både hjemmelagede bomber, macheter og skytevåpen.

– Over 150 muslimske angripere omringet utposten vår med macheter og geværer, sier Htun Naing, som tilhører grensepolitiet i landsbyen Taung Pasa.

Ifølge lokale politikilder ble 26 poster bemannet med politi, grensevakter og soldater angrepet samtidig i den nordlige delen av Rakhine.

Titusener på flukt

I oktober i fjor iverksatte militæret unntakstilstand og en storstilt militæroperasjon mot rohingyaer i området som følge av et tilsvarende angrep.

Titusener av rohingyaer har senere flyktet til blant annet Bangladesh og India. De har fortalt om massive overgrep, og satellittbilder har vist at en rekke landsbyer er blitt svidd av i området.

I februar sa FN at Myanmars sikkerhetsstyrker trolig har begått krigsforbrytelser i forbindelse med militæroperasjonen.

Komiteen som torsdag offentliggjorde sin rapport om situasjonen i Rakhine, ble nedsatt av Suu Kyi i august i fjor. Den består av seks myanmarere og tre utlendinger, deriblant Annan.

I rapporten blir myanmarske myndigheter også rådet til å gjøre store økonomiske investeringer i Rakhine for å dempe konflikten mellom muslimer og buddhister i området.

