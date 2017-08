Peter Madsen nekter seg skyldig i likskjending

utenriks

Ifølge en pressemelding fredag morgen er siktelsen mot Madsen nå også utvidet til å gjelde likskjending.

Madsen nekter seg skyldig i både drap og likskjending, opplyser politiet.

Politiet vil av hensyn til den videre etterforskningen ikke gi flere opplysninger om hva Madsen har forklart i avhør.

Madsen ble for knappe to uker siden siktet for uaktsomt drap etter at den svenske journalisten Kim Wall (30) ble meldt savnet under en reportasjetur på danskens ubåt.

Mandag ble Wall funnet død. Politiet har slått fast at hennes hode, armer og bein ble avskåret før hun ble dumpet i sjøen utenfor København.

Dykkere fra det danske forsvaret har på anmodning fra politiet begynt å dykke i Dragør Havn utenfor København.

(©NTB)