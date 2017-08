Terrortrussel i Rotterdam kan ha vært en dårlig spøk

utenriks

Onsdag kveld ble en konsert med det amerikanske bandet Allah-Las avlyst i Rotterdam, ifølge nederlandsk politi etter et konkret tips fra spansk politi om en forestående terroraksjon.

To timer etter avlysningen ble den berusede føreren av en spanskregistrert varebil pågrepet noen hundre meter fra konsertlokalet. Bak i bilen var det gassflasker.

Bombeeksperter gjennomsøkte varebilen og kunne raskt slå fast at det var falsk alarm, og varebilsjåføren ble løslatt.

Fortsatt i varetekt

En annen 22-åring ble pågrepet i landsbyen Zevenbergen drøyt 40 kilometer fra Rotterdam og satt fredag fortsatt i varetekt.

Ifølge nederlandske medier tipset spansk politi om en melding mannen hadde lagt ut på chatte-appen Telegram, som ofte benyttes av militante islamister.

– Beslutningen om å avlyse Allah-Las-konserten ble i hovedsak tatt som følge av en chatte-melding, skriver avisen NRC.

– Terrortrusselen i Rotterdam kom fra 22-åringen, skriver avisen De Volkskrant.

Idiotisk

Nederlands justisminister Stef Blok har betegnet 22-åringens oppførsel som «idiotisk», noe som kan tyde på at det hele var en dårlig spøk.

Naboer av den pågrepne 22-åringen forteller om en stille og rolig ung mann som fortsatt bodde hjemme hos foreldrene.

– Han er tilsynelatende en vanlig student som hadde ekstrajobb på en bensinstasjon og som av og til tok seg en øl på den lokale puben, skriver avisen De Telegraaf.

Flere nederlandske medier skriver at mannen hadde deltatt i chatte-grupper og diskutert krigen i Syria, men at han aldri ga uttrykk for ekstreme holdninger.

Politiet opplyste fredag at han inntil videre ville bli sittende i varetekt.

– På det nåværende tidspunkt er det for tidlig å si om dette var en spøk eller ikke, sier en talsmann for politiet i Rotterdam, Wessel Stolle.

