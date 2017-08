Thailands avsatte statsminister skal ha flyktet i eksil

utenriks

Yingluck risikerer ti års fengsel for maktmisbruk og skulle fredag ha møtt i retten for å få opplest kjennelsen i ankesaken hun har anlagt.

Statsminister Prayuth Chan-o-cha, som ledet militærkuppet der Yingluck ble styrtet i 2014, bekrefter at hun aldri dukket opp og at det nå letes etter henne.

– Dersom hun er uskyldig, burde hun ha møtte opp og kjempet for sin sak. Hva forteller det egentlig at hun ikke dukket opp, sier han.

Ifølge kilder i Yinglucks parti Pheu Thai har den tidligere statsministeren trolig flyktet til Singapore, noe de hevder har skjedd med stilltiende samtykke fra militærjuntaen i Thailand.

Boonsong Teriyapirm, som var handelsminister i Yinglucks regjering, ble fredag dømt til 42 års fengsel for korrupsjon i forbindelse med handel med ris mellom Thailand og Kina i 2013.

18 andre tiltalte, inkludert tidligere statstjenestemenn og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig.

Shinawatra har hele tiden hevdet sin uskyld. I en timelang forsvarstale på tampen av den 18 måneder lange rettssaken sa hun at hun innførte et omstridt program for rissubsidier i god tro for å bistå landets fattigste.

Yingluck var Thailands statsminister fra 2011 til 2014, da en militærjunta overtok makten.

Mange kritikere mente at det i realiteten var hennes 18 år eldre bror, Thaksin Shinawatra, som styrte landet. Den styrtrike forretningsmannen har også vært statsminister, men flyktet i eksil i 2008 for å unngå å bli satt i fengsel for korrupsjon.

(©NTB)