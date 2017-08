– Irakiske styrker har kontroll over nesten hele Tal Afar

utenriks

Spesialstyrker har frigjort den gamle festningen og Basatin-distriktet, opplyser talsmann for de irakiske regjeringsstyrkene i området lørdag.

IS er nå drevet ut av rundt 95 prosent av Tal Afar, hevder talsmannen, men opprørere fra den ytterliggående islamistgruppa holder fortsatt stand i den nordlige delen av byen.

Tal Afar ligger 70 kilometer vest for Mosul, der IS proklamerte sitt såkalte kalifat i 2014. Byen ligger strategisk plassert ved veien mellom Mosul og Syria og har vært islamistgruppas siste bastion i Irak.

I juli ble IS drevet ut av Mosul, og for seks dager siden innledet irakiske regjeringsstyrker og Iran-støttet milits en offensiv for å ta Tal Afar, godt hjulpet av flystøtte fra den USA-støttede koalisjonen.

Før byen ble erobret av IS bodde det rundt 200.000 mennesker i Tal Afar, men ifølge hjelpeorganisasjoner er det nå trolig rundt 40.000 tilbake.

(©NTB)