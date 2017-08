Amerikansk kamphelikopter styrtet i Jemen

utenriks

Ifølge U.S. Central Command, som leder USAs militære operasjoner i Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia, er et besetningsmedlem savnet etter at Black Hawk-helikopteret styrtet drøyt 30 kilometer utenfor kysten av Jemen.

Fem andre som var om bord i helikopteret ble reddet etter styrten, heter det i en kunngjøring, gjengitt av nettavisen Military.com.

Hemmelige operasjoner

Amerikanske spesialstyrker har den siste tiden gjennomført operasjoner på bakken i Jemen, der de i all hemmelighet jakter på medlemmer av al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP).

Pentagon hevder at spesialsoldatene bare driver etterretning og fungerer som rådgivere for en styrke fra De forente arabiske emirater, men at de har anledning til å forsvare seg dersom de kommer under angrep.

Styrken fra Emiratene kjemper på den styrtede presidenten Abd-Rabbu Mansour Hadis side i krigen mot Houthi-opprørerne, men bistår også USA i jakten på al-Qaida-medlemmer i landet.

29. januar ble en soldat i den amerikanske Navy SEAL-styrken drept og tre andre såret under en operasjon i Jemen.

Amerikanske flyangrep

Ifølge Military.com har USA det siste halvåret gjennomført minst 80 flyangrep mot mål i Jemen og gitt flystøtte til styrken fra Emiratene.

Over 10.000 mennesker er ifølge FN drept siden den USA-støttede koalisjonen med Saudi-Arabia i spissen våren 2015 gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen.

Krigsforbrytelser

Saudi-Arabia oppga selv tidligere i år å ha gjennomført over 100.000 flyangrep i Jemen og anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser.

Amnesty International og Human Rights Watch har bedt omverdenen stanse alle leveranser av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia, med henvisning til de store sivile tapene landets krigføring i Jemen forårsaker.

Norsk ammunisjon

Norge stanset i fjor eksporten av såkalt militært A-materiell, våpen og ammunisjon, til Emiratene, med henvisning til landets krigføring i Jemen.

Denne uka ble det kjent at utenriksminister Børge Brende (H) tidligere i år gjenåpnet for ammunisjonssalg til landet, og følge Statistisk sentralbyrå ble det fra mars til juni i år solgt A-materiell fot 45 millioner kroner fra Norge til Emiratene.

Redd Barna og Røde Kors har protestert mot dette, og tidligere Amnesty-leder Petter Eide, som er stortingskandidat for SV, krever umiddelbar stans i salget.

