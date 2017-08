Angrep utenfor Buckingham Palace behandles som terror

utenriks

Mannen er pågrepet i henhold til britisk terrorlovgivning og etterforskning er iverksatt, opplyser politiet i London lørdag morgen.

Angrepet skjedde foran øynene på sjokkerte turister, skriver avisen Daily Mirror, og øyenvitner forteller at mannen var bevæpnet med noe som så ut som et sverd eller en machete. Dette er ikke bekreftet av politiet.

Fredag kveld skrev politiet i London på Twitter at mannen var pågrepet og siktet for angrep på polititjenestemenn. De to politibetjentene fikk lettere skader da de pågrep mannen. Ingen andre personer har kommet til skade, opplyser politiet.

Angrepet skjedde om lag en time etter et lignende angrep i Brussel, der en mann angrep to soldater med kniv. Soldatene skjøt mannen, som døde på sykehus av skadene. Også dette angrepet etterforskes som en terrorhendelse.

(©NTB)