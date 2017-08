Frankrike vil gi Irak milliardlån

utenriks

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian var lørdag på besøk i Bagdad, og det var under et møte med Iraks statsminister Haider al-Abadi og utenriksminister Ibrahim Jaafari at Le Dian kunngjorde at lånet på 430 millioner euro vil bli utbetalt innen utgangen av 2017.

Iraks økonomi er sterkt svekket på grunn av krig, lave oljepriser og myndighetenes kamp mot ytterliggående islamistgrupper som IS.

– Frankrike var til stede da kampen mot IS startet, og vi skal også være til stede i fredstid, sa Le Drian.

Lånet skal hjelpe irakiske myndigheter med å gjennomføre reformer, styrke offentlig sektor og bidra til å gi statlige selskaper et økonomisk løft.

