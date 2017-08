Laber interesse for omstridt neshornauksjon

utenriks

– Det har vært færre bydere og mindre salg enn ventet, sier neshornoppdretter John Hume.

Sørafrikansk høyesterett ga sist helg klarsignal for at Hume kunne få lov å holde en nettauksjon av neshornhorn og overprøvde dermed regjeringen som nektet å gi løyve til auksjonen av frykt for at det ville bidra til å undergrave det globale forbundet mot salg av neshornhorn.

Sør-Afrika vedtok i april i år en lov som tillater innenlands salg av horn fra neshorn. Oppdrettere av neshorn mener åpen og lovlig handel er det eneste som kan hindre krypskyttere i å utrydde neshornet.

(©NTB)