Madsens valg av forsvarer overrasker

– Jeg snakker selvsagt med ham hver dag, men det er ikke hver dag jeg kan besøke ham. Jeg skulle ønske at det var slik, men jeg har jo andre saker og klienter også, sier Hald Engmark.

Madsen er siktet for å ha drept og partert den 30 år gamle svenske frilansjournalisten Kim Wall om bord i ubåten sin, men hevder at hun døde i en ulykke.

Han nekter også for å ha partert henne, men har i politiavhør medgitt at han senket liket i sjøen.

Torsoen av Wall ble funnet i strandkanten på øya Amager tidligere i uka, men letingen etter hodet, armene og beina til Wall har så langt vært resultatløs.

Uoppklarte drap

Dansk politi undersøker nå om Madsen kan knyttes til flere tidligere uoppklarte drap, blant annet på en japansk turist som ble funnet partert i København i oktober 1986.

Madsen var da bare 15 år, men skal ha vanket mye i området der liket av Kazuko Toyonaga ble funnet.

Flere tidligere samarbeidspartnere og venner av Madsen forteller at 46-åringen kan ha et hissig temperament, og en forteller hvordan Madsen i 2015 hevdet at det hvilte en forbannelse over ubåten Nautilus.

– Det er jeg som er forbannelsen. Det kommer aldri til å bli fred om bord i Nautilus så lenge jeg eksisterer, skrev han i en melding til flere av dem som hadde hjulpet ham med å bygge den 18 meter lange ubåten.

Overraskende valg

Madsen ba selv om å få Betina Hald Engmark som forsvarer, men det er uklart hvorfor.

– Det blir mellom ham og meg, sier hun.

Hald Engmark var politiadvokat fram til i fjor og var blant annet fagansvarlig for økonomisk kriminalitet hos politiet på Nordsjælland. Hun har aldri tidligere vært forsvarer i en drapssak og medgir at Madsens sak er krevende.

– Jeg skulle ønske at det var mer enn 24 timer i døgnet, sier hun.

Den store oppmerksomheten som er knyttet til saken, gjør oppgaven enda mer omfattende, sier Hald Engmark.

– Rent arbeidsmessig innebærer det at den krever mer tid. Rent menneskelig tror jeg at det innebærer at jeg stenger av litt. Dette er jobben min, og jeg vil for alt i verden gjøre jobben min så godt som mulig for min klient, ser hun.

Har en fordel

Hald Engmark innrømmer at hun er fersk som forsvarsadvokat, men mener tiden som politiadvokat og aktor gir henne en fordel i arbeid med store straffesaker.

– Jeg opplever selv at jeg har en stor fordel ved at jeg tidligere har vært aktor. Jeg kan se saken fra den andre siden og spørre hva jeg selv ville ha gjort som aktor, sier hun.

– På den måten kan jeg være i forkant og forberede min klient grundig på hva som kommer til å skje, sier hun.

(©NTB)