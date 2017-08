Guatemalas president nektes å utvise korrupsjonsgransker

utenriks

Morales erklærte søndag Ivan Velasquez, leder av FNs antikorrupsjonskommisjon i Guatemala, for uønsket og beordret ham til å forlate landet umiddelbart.

Noen timer senere satte imidlertid Guatemalas høyesterett presidentens ordre til side.

Sammen med landets påtalemyndighet gransker Velasquez, som er fra Colombia, finansieringen av president Morales' valgkamp i 2015.

Antikorrupsjonskommisjonen ble etablert for ti år siden for å bekjempe korrupsjon i landet, og den spilte en viktig rolle da landets tidligere president Otto Perez Molina og tidligere visepresident Roxana Baldeta begge ble stilt for retten og dømt til fengsel for korrupsjon.

(©NTB)