Guatemalas president utviser korrupsjonsgransker

Et videoopptak som ble offentliggjort på regjeringens Twitter-konto søndag, viser Morales som erklærer Ivan Velasquez «persona non grata» og beordrer ham til å forlate landet umiddelbart.

Velasquez, som er fra Colombia, leder FNs antikorrupsjonskommisjon i Guatemala.

Antikorrupsjonskommisjonen ble etablert for ti år siden for å bekjempe korrupsjon i landet, og den spilte en viktig rolle da landets tidligere president Otto Perez Molina og tidligere visepresident Roxana Baldeta begge ble stilt for retten og dømt til fengsel for korrupsjon.

Sammen med landets påtalemyndighet gransker antikorrupsjonskommisjonen nå finansieringen av president Morales' valgkamp i 2015.

