Houstons innbyggere rådes til å holde seg innendørs

– Alle er bedt om å holde seg innendørs. Vi er også bedt om å bli i første etasje hvis vann kommer inn i husene, og ikke gå på loftet, sier Christina Hetleøen ved det norske generalkonsulatet i Houston til NTB.

Hun forteller at det regner uten stopp, og at hun aldri før har sett noe lignende.

Orkanen Harvey gjorde landfall i Texas sendt fredag kveld lokal tid, med en vindstyrke på opptil 60 meter i sekundet. Selv om mye av kraften i orkanen forsvant da den nådde land, fryktes det at store nedbørsmengder de neste dagene kan forårsake vel så store skader.

The National Weather Service, USAs nasjonale meteorologiske institutt, sier mer enn 60 cm regn falt i Houston på et døgn. Innbyggerne i byen får stadig nye tornadovarsler, og Hetleøen sier det ser ut til at stormen blir hengende over området fram til onsdag.

– Alle er veldig på vakt. Det var vanskelig å gå til sengs i går kveld, siden tornadovarslene kom så hyppig, og man ble bedt om å søke tilflukt i husets innerste rom uten yttervegger, forteller Hetleøen.

