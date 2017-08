Irakiske regjeringsstyrker har tatt kontroll over Tal Afar 

utenriks

Den ytterliggående islamistgruppa IS tok kontroll over Tal Afar i 2014, men er de siste dagene drevet fra skanse til skanse av irakiske sikkerhetsstyrker, Iran-støttet milits og massive flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen.

Lørdag rykket regjeringsstyrkene inn i sentrum av byen og heiste det irakiske flagget på den historiske borgen.

Et ukjent antall IS-opprørerne befant seg da fortsatt i den nordlige delen av Tal Afar, men var ifølge øverstkommanderende for den irakiske offensiven, general Abdulamir Yarallah, i ferd med å bli nedkjempet også der.

94 prosent

Joint Operations Command (JOC), som koordinerer den USA-ledede koalisjonens krigføring mot IS, bekrefter at regjeringsstyrkene nå kontrollerer "94 prosent av byen, 27 av 29 distrikter».

Ifølge JOC er opprørerne nå drevet ut av 70 prosent av hele Tal Afar-regionen, som er nærmere 1.700 kvadratkilometer stor.

Kampene fortsatte søndag i al-Ayadieh-området, rundt 15 kilometer nord for Tal Afar, samt langt den strategisk viktige veien vestover mot grensa ti Syria, opplyser Yarallah.

Rask offensiv

Tal Afar ligger 70 kilometer vest for Mosul, der IS proklamerte sitt såkalte kalifat i 2014 og ble nedkjempet i juli.

Med sin beliggenhet ved hovedveien mellom Mosul og Syria har byen vært strategisk viktig.

Offensiven mot Tal Afar ble innledet for bare en uke siden og har gått langt raskere enn i Mosul, der det to ni måneder å drive ut IS.

Flystøtten fra den USA-ledede koalisjonen har hatt en avgjørende betydning for de irakiske styrkene, men har samtidig resultert i stor fare for sivile tap.

Hvor mange liv som har gått tapt under gjenerobringen av Tal Afar, er fortsatt høyst uklart.

Neste mål

Med Tal Afar gjenerobret er det klart for neste etappe i stormløpet mot IS, som er Hawija. Byen har rundt 100.000 innbyggere og ligger vest for Kirkuk, rundt 300 kilometer nord for Bagdad.

IS har også fortsatt et nærvær i Anbar-provinsen der de kontrollerer flere områder langs grensa mot Syria, blant annet al-Qaim-området.

