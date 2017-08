Myndighetene i Texas ber om hjelp til å evakuere beboere

utenriks

Pasienter evakueres søndag fra Ben Taub Hospital i Houston, hvor vann i kjelleren forstyrrer strømtilførselen.

Stormen har også ført til at George Bush interkontinentale flyplass i Houston er stengt, og alle passasjerflyvinger er innstilt, opplyste lufthavnen på nett søndag kveld. Byens andre flyplass, Hobby International, stanset alle flyvinger tidligere søndag på grunn av store vannmengder på rullebanene.

Nødetatene i Houston har fått inn mer enn 2.000 anrop fra innbyggere som ber om hjelp. Texas-guvernør Greg Abbott sa på en pressekonferanse søndag at 600 båter settes inn for å evakuere beboere. Delstatsmyndighetene i Louisiana og Florida har også sendt båter til de flomrammede områdene.

– Blir verre

Abbott opplyste at også 500 spesialtilpassede kjøretøy og 14 helikoptre er satt inn i arbeidet. Myndighetene oppfordrer samtidig privatpersoner med båter eller kjøretøyer tilpasset forholdene til å bistå.

– Det er ille, og det blir verre, sa Abbott. Han sier ekstremværet Harvey har forårsaket skader for flere milliarder dollar siden den gjorde landkjenning i Texas sent fredag kveld lokal tid.

– Hinsides

Hustak er revet av, bobiler er snudd opp ned og flere hundre tusen er strømløse. Tornadovarsler er utstedt for mange områder, og enkelte deler av Houston kan sette ny Texas-rekord i nedbørsmengde. Det varsler The National Weather Service (NWS), USAs nasjonale meteorologiske institutt.

Total nedbørsmengde er ventet å bli rundt 116 centimeter, mens enkelte steder risikerer så mye som 127 centimeter, sier meteorologene. NWS sier i en uttalelse at «bredden og intensiteten på dette regnet er uten sidestykke, og det resulterer i katastrofal flom».

Det er ventet at ekstremværet Harvey, som gjorde landfall sent fredag kveld lokal tid, blir liggende over delstaten i flere dager. Forskningsetatene NOAAs orkanbyrå sier mengden nedbør «kommer til å skape katastrofale og livstruende oversvømmelser», skriver CNN.

Fem mennesker meldes omkommet, men redningsmannskaper vet ikke hvor mange som er savnet eller strandet i flomvannet etter orkanen. Kun to av de fem dødsfallene som er meldt inn, er så langt bekreftet av myndighetene.

Tornadovarslinger

Christina Hetleøen ved det norske generalkonsulatet i Houston sier til NTB at det regner uten stopp, og at innbyggerne er bedt om å holde seg innendørs.

– Alle er veldig på vakt. Det var vanskelig å gå til sengs i går kveld, siden tornadovarslene kom så hyppig, og man ble bedt om å søke tilflukt i husets innerste rom uten yttervegger, forteller Hetleøen.

– Akkurat nå er det verst nordøst for byen, der folk har mistet hus og biler. Det er veldig skummelt, legger Hetleøen til.

Også Svein Johansen som er sivilingeniør og jobber for Statoil i Houston, forteller om gjentatte tornado- og flomvarsler på mobilen.

– Vannstanden i South Mayde Creek, som renner forbi rett ved her jeg bor, er nå på nivå med det vi hadde i 500-års nedbøren i fjor. Det er meldt mer nedbør de neste døgn, så dette kan bli riktig ille, sier Johansen til NTB.

– Hold dere trygge

President Donald Trump roser nødetatenes innsats i Texas og understreker at det å redde liv må ha førsteprioritet.

– Dere gjør en strålende jobb – hele verden følger med. Hold dere trygge, skrev Trump på Twitter til redningsmannskapet lørdag.

Trump varslet at han skal besøke Texas tirsdag.

(©NTB)