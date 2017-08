Nye bilbranner i Malmö-området

utenriks

Rett før midnatt fikk politiet melding om at flere biler og en campingvogn brant i Oxie sørøst for Malmö. Fire boliger ble evakuert av frykt for at flammene skulle spre seg.

Et helt garasjeanlegg med minst 15 biler gikk også opp i flammer i Oxie. Også der ble flere boliger evakuert av frykt for spredning.

Også i Rosengård i Malmö brant flere biler natt til søndag, blant dem en lastebil.

En 26-åring er pågrepet og siktet for mordbrann, opplyser politiet på sin hjemmeside.

Malmö-området har opplevd flere hundre bilbranner de siste årene og politiet har tidligere knyttet mange av dem til gjengkriminalitet.

(©NTB)