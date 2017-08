Prinsesse Dianas liv etter døden

utenriks

Den siste måneden har også norske medier vært fulle av stoff om prinsesse Diana. Trass i at det i 20 år har vært et jevnt tilsig av ny informasjon, konspirasjonsteorier, dramatiseringer og dokumentarer, kommer det stadig nye avsløringer.

– Diana var en ikonisk skikkelse for veldig mange, både hos dem som er opptatt av kongehus, kjendiser, mote og jetsett, og hun nøt dessuten enorm respekt for innsatsen innen humanitært arbeid. I tillegg kommer det at et overraskende dødsfall i ung alder genererer mye følelser. Alt har bidratt til at så mange er opptatt av henne, sier sosiolog og førsteamanuensis Arve Hjelseth ved NTNU til NTB.

Han mener Dianas ikonstatus kan sammenlignes med Marilyn Monroes.

Nevnes hyppig

Oppmerksomheten rundt Diana i norske medier overstiger den rundt en rekke av dagens nålevende kongelige i Europa. Selv ti år etter sin død nevnes prinsessen dobbelt så hyppig som kronprinsesse Mary av Danmark og i underkant av halvparten så mye som kronprinsesse Victoria av Sverige, viser søk mediearkivet Retriever.

I hver sjette sak i norske medier der den britiske hertuginne Kate omtales, nevnes også hennes avdøde svigermor.

– Det kan spekuleres i om hun får mer omtale nå enn hun ville fått om hun fremdeles var i live, sier Hjelseth.

En del av stoffet er påstander om at Dianas død ikke var en ulykke.

– Konspirasjonsteorier er veldig utbredt rundt plutselige dødsfall, som da Michael Jackson døde. Det handler om et ønske om å finne en logisk forklaring bak det uforståelige, en mening med at det skjedde, sier Hjelseth.

Fortrolig

Prinsesse Diana brøt kongelig kutyme ved å gi mye av seg selv. Ikke minst var hun åpen om de vanskelige sidene av livet sitt.

– Monarkier hviler på tankene om å beholde verdighet og at det er en selvsagt avstand til folket. Britene har i den forstand vært tydeligst, men Diana ble nærmest fortrolig med folk, sier Hjelseth.

Han syns den kommende BBC-dramatiseringen om folks reaksjoner etter dødsfallet, har en bra tittel i «Diana and I».

– «Diana og jeg» fanger den nærheten mange følte til henne personlig. Når ikoner og stjerner dør plutselig, og folk føler en slik nærhet, kan det sammenlignes med sorgen og sjokket ved en nær venns bortgang. En bjelke i livet er brått revet bort, sier han.

Grafs eller ettermæle

På auksjoner selges alt mulig som kan knyttets til Diana for skyhøye summer, som ballettskoene hun brukte på 1970-tallet, en uspist toast fra frokostbordet til prins Charles på bryllupsdagen i 1981, personlige brev fra tenårene og enda mer private brev fra livet hennes som medlem av kongehuset.

Venninnen Rosa Monckton har i The Guardian gått hardt ut mot Channel 4 som viser dokumentaren «Diana: In Her Own Words», basert på videoopptak der hun er snakker om problemer i kongefamilien og i ekteskapet med prins Charles.

Den siste tiden har også sønnene William og Harry åpnet seg og fortalt mye. De to prinsene vil nå reise en statue til minne om moren sin.

– At de nå åpner seg veldig, bunner nok i et ønske om at minnet om moren skal leve videre, noe de bidrar til ved å dele de erfaringene de har gjort, sier Hjelseth.

