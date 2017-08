Schulz: – Merkel er ute av kontakt

utenriks

Schulz hevdet i et intervju med kringkasteren ARD søndag at Merkel hadde forsøkt å legge føringer for hvordan den eneste TV-sendte debatten mellom de to skal gjennomføres.

Han trakk også fram en sak fra Der Spiegel, der det hevdes at Merkel har benyttet seg av politi- og militærhelikoptre i valgkampen, noe partiet hennes skal ha fått til langt under markedspris.

– Det er mange saker der folk føler at Merkel er ute av kontakt, sa Schulz.

På den nyeste målingen utført av Deutschlandtrends på vegne av ARD får SPD en oppslutning på 22 prosent, bak Merkels kristendemokratiske CDU/CSU på 38 prosent.

Schulz sa at han til tross for avstanden tror at han kan gå seirende ut av duellen. Nøkkelen er å overbevise velgerne som fortsatt ikke har bestemt seg, sa Schulz.

I et intervju på tv-kanalen ZDF ble Merkel bedt om å kommentere kritikken fra statsministerutfordreren. Hun svarte at hun alltid har forsøkt å «å yte embetet rettferdighet».

– Og det betyr å tjene det tyske folk. Jeg ser fram til neste ukes debatt, sa hun.

Valget på ny nasjonalforsamling finner sted 24. september. SPD er i dag koalisjonspartner i den tyske regjeringen som domineres av CDU.

Schulz gjentok søndag at partiet ikke ønsker å gå inn i en ny koalisjon i en Merkel-ledet regjering.

