Hamas-leder hyller iransk militærstøtte 

Ifølge Hamas-leder Yahya al-Sinwar er Iran den fremste støttespilleren til Hamas' militære fløy, Ezzedine al-Qassam-brigadene.

Hamas fikk både økonomisk og militær støtte av Iran i årevis før støtten ble redusert som følge at uenighet i kjølvannet av den syriske borgerkrigen. Nå skal situasjonen være tilbake ved det gamle.

I et sjeldent møte med et lite knippe journalister mandag framholdt Sinwar at Hamas ikke ønsker krig, men at den islamistiske bevegelsen likevel gjør seg klar.

– Hver dag bygger vi raketter og fortsetter den militære treningen, sa Sinwar, som hevder at tusenvis av mennesker jobber dag og natt for å forberede seg på den neste konflikten med Israel.

Hamas har hatt kontrollen over Gazastripen siden 2007. Da måtte sikkerhetsstyrkene til den mer sekulære palestinske Fatah-bevegelsen forlate Gazastripen som følge av intern strid. Fatah har siden kun styrt på den israelskokkuperte Vestbredden.

