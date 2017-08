Indisk guru dømt til ti års fengsel for voldtekt

utenriks

Guruen og sektlederen Gurmeet Ram Rahim Singh er dømt til ti års fengsel for å ha voldtatt to kvinnelige følgere i 2002, melder fjernsynskanalen NDTV.

Straffutmålingen var klar mandag ettermiddag etter at Singh fredag ble kjent skyldig i voldtekt. Det brøt ut opptøyer i Panchkula nordvest for hovedstaden New Delhi etter at han ble dømt skyldig fredag. Da ble 38 personer drept og over 250 skadd.

En sikkerhetsstyrke på 30.000 politifolk og halvmilitære styrker holdt derfor mandag vakt i en rekke byer og landsbyer i den indiske delstaten Haryana for å avverge nye opptøyer i påvente av straffutmålingen.

Styrkene ble utplassert i flere byer og landsbyer, opplyser delstatens politisjef BS Sandhu.

Byen Rohtak, der Singh har sittet varetektsfengslet, ble nærmest avsperret i frykt for at det også der skulle bryte ut opptøyer i regi av Singhs tilhengere. Myndighetene innførte portforbud i byen Sirsa, der flere titusener av Singhs tilhengere oppholder seg ved sektens hovedkvarter.

Beredskapen ble også skjerpet i nabodelstaten Punjab og i New Delhi, og over 900 tilhengere av sekten, blant dem flere ledere, er pågrepet av politiet for å hindre ytterligere vold.

50 år gamle Singh leder Dera Sacha Sauda, en interreligiøs sekt som ble etablert i 1948. Sekten hevder selv å ha 60 millioner tilhengere i India og i utlandet.

