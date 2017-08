Isolerte innbyggere reddes med helikopter fra vannmassene i Houston

utenriks

Tusenvis av mennesker har måttet søke tilflukt på hustak og andre høyereliggende steder i påvente av hjelp for å slippe unna vannmassene i USAs fjerde største by Houston.

Byens to største flyplasser har måttet stenge, og to sykehus er evakuert. En lokal fjernsynsstasjon har også måttet stenge, og flere av veiene ut av byen ligger under vann. Hustak er revet av, bobiler er snudd på hodet og flere hundre tusen husstander er strømløse.

Det nasjonale orkansenteret varsler at det kan komme enda mer regn.

Mannskapsstyrke på 4.000

Redningsarbeiderne har så mye å gjøre at de ikke har klart å håndtere alle ropene om hjelp fra folk som er strandet. Texas' guvernør Greg Abbott har derfor beordret ytterligere 1.000 mannskaper fra nasjonalgarden til Houston for å bistå i redningsarbeidet mandag. Fra før bistår en styrke på 3.000 personer.

Myndighetene i Houston ber privatpersoner bistå i evakueringen.

Samtidig er flere hundre mennesker beordret til å evakuere i Houstons sørvestlige forstad Fort Bend County. Der frykter myndighetene at demningene langs Brazos-elva skal bryte sammen og oversvømme området med det lokale myndigheter omtaler som en «800-årsflom». Til nå har folk i området blitt evakuert på frivillig basis.

Fem mennesker er hittil meldt omkommet som følge av ekstremværet Harveys herjinger, men bare tre av dødsfallene er så langt bekreftet av myndighetene.

Uværets senter hadde natt til mandag flyttet seg øst for Victoria i Texas og rundt 20 mil sørøst for Houston. Det er ventet at Harvey beveger seg utover havet i løpet av mandag og tirsdag.

Ber om bistand

Nødetatene i Houston har på 15 timer mottatt 56.000 anrop fra innbyggere som har bedt om hjelp. Det er sju ganger mer enn antall anrop på en ordinær dag.

Så langt er mer enn 2.000 redningsoppdrag utført. 600 båter er satt inn i evakueringen. Delstatsmyndighetene i Louisiana og Florida har sendt båter til de flomrammede områdene.

500 spesialkjøretøyer og 14 helikoptre er satt inn i redningsarbeidet. Myndighetene oppgir at Harvey har forårsaket skader for flere milliarder dollar.

President Donald Trump reiser til Texas tirsdag, opplyser Det hvite hus.

Ingen nordmenn rammet

Det norske generalkonsulatet i Houston har ikke fått opplysninger om at det er nordmenn i de hardest rammede områdene.

– Per nå er store deler av byen utsatt og berørt av vannmassene, men vi kjenner ikke til at det er nordmenn i spesielt utsatte områder, opplyser konsul Ingunn M. Oudia i en epost til NTB søndag kveld. Generalkonsulatet går ut fra at det bor mellom 5.000 og 6.000 nordmenn i området.

Oudia sier oljebyen med sine noe over to millioner innbyggere har god erfaring med å håndtere slike situasjoner.

– Dette været kommer til å vare i to-tre dager til – så nordmenn i området – som alle andre, må være tålmodige og holde seg innendørs. Vi kan ikke gjøre annet enn å vente på at det skal avta.

Nedbørsrekord

Harvey er den kraftigste orkanen som har rammet USA på 13 år og den kraftigste som har slått til mot Texas siden 1961.

Det er ventet 116 centimeter nedbør, mens enkelte steder risikerer så mye som 127 centimeter, ifølge meteorologene.

– Mengden og intensiteten i dette regnet er uten sidestykke, og det resulterer i katastrofal flom, het det i en uttalelse fra The National Weather Service.

.

(©NTB)