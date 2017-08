utenriks

Årsaken er at flere vil bruke aircondition for å holde seg kalde om sommeren, ifølge forskerne.

I Portugal og Spania er det ventet at etterspørselen etter elektrisitet vil stige med 3 til 7 prosent, heter det i rapporten, som er publisert i det amerikanske tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Samtidig er det ventet en betydelig nedgang strøm-etterspørselen i Nord-Europa, med et fall på 2 til 6 prosent i Norge og Sverige.

