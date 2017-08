TV-stasjon: Familie på seks druknet i flommen i Houston

utenriks

Ingen av de seks, fire barn og to voksne, er foreløpig funnet. Det yngste barnet skal ha vært seks år, det eldste 16 år. De to voksne var barnas oldeforeldre, ifølge KHOU-TV. Bilen skal ha blitt tatt av flommen etter at den hadde kjørt over ei bru i Greens Bayou søndag ettermiddag.

Sjåføren, som var barnas grandonkel, greide å komme seg ut og gripe fatt i et tre. Han skal ha bedt barna komme seg ut gjennom bakdøra, men de greide det ikke.

To andre slektninger har bekreftet historien.

Ifølge politisjefen i Houston, Art Acevedo, har han ingen opplysninger om saken, men han sier samtidig at han er svært bekymret for hvor mange lik som vil bli funnet som følge av flommen.

Myndighetene har så langt kun bekreftet at to personer har mistet livet. Mandag opplyste tjenestemenn at minst åtte personer ser ut til å ha omkommet, ifølge Washington Post. Blant dem er det seks personer i Harris County som var hjemmehørende i Houston, én person i Rockport og én person i La Marque ved Galveston ute ved kysten.

