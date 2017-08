Ti opprørere drept på Filippinene

utenriks

De ti antatte islamistiske opprørerne er de siste på listen med over 800 drepte i løpet av tre måneder med kamper.

De ti var om bord på to båter da de ble avskåret før daggry på innsjøen Lanao. Soldatene hadde da allerede mottatt etterretningsinformasjon om at opprørere hadde planer om å ta seg inn i byen via innsjøen, og hæren styrket sin tilstedeværelse, forklarer generalløytnant Carlito Galvez Jr.

– La dette være en advarsel til dem som har intensjoner om å forlate byen eller ta seg inn i den. Våre soldater står klare til å ta seg av dere, sier Galvez.

Hæren forbereder seg nå på «en stor kamp» mot de gjenværende opprørerne som skjuler seg i Marawi, etter at soldatene har skaffet myndighetene kontroll over byens største moské, opplyser hærens stabssjef Eduardo Ano.

President Rodrigo Duterte erklærte unntakstilstand i Mindanao, en region sør i landet med 20 millioner innbyggere, etter at rundt 600 væpnede menn som støtter IS, gikk inn i byen Marawi 23. mai.

Nesten 400.000 mennesker er tvunget på flukt fra kamper mellom væpnede islamister og regjeringsstyrker siden den gang. Over 800 personer er drept, blant dem 130 soldater og 603 påståtte opprørere. Militante opprørere har i tillegg drept 45 sivile, og 40 andre sivile som ble evakuert, er døde av sykdommer.

