Uber får ny toppsjef

Etter tre dager med møter, stemte Ubers styre for å ansette Khosrowshahi sent søndag kveld.

Khosrowshahi har vært administrerende direktør for Expedia siden august 2015. Nettstedet er et av de største reisebyråene i verden.

Han erstatter tidligere administrerende direktør og grunnlegger Travis Kalanick. Den nye sjefen får i oppgave å endre Ubers kultur som har omfattet seksuell trakassering og påstander om bedrag og bedriftsspionasje. Uber har også tapt millioner av dollar hvert kvartal samtidig som selskapet fortsetter å ekspandere og investere i selvkjørende biler.

Uber finnes i dag i 70 land, også Norge, og opererer i mer enn 500 byer. Tjenesten er blitt forbudt flere steder.

I mai ble det kjent at amerikanske myndigheter etterforsker Uber for å ha brukt hemmelig programvare for å kunne operere i områder de var utestengt fra.

